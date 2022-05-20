У Тернополі створили телеграм-канал, де можна швидко шукати роботу

Work.ua допоможе тернополянам шукати роботу через Telegram.

Щодня у телеграм-каналі «Робота у Тернополі — Work.ua» з’являється декілька десятків пропозицій роботи, які відбирають модератори. Вакансії перевіряються на предмет затребуваності, повноти опису та вказаної зарплати. Усі пропозиції — від надійних роботодавців та публікуються у день своєї появи на Work.ua. У телеграм-каналі можна шукати роботу без резюме і навіть без досвіду, використовуючи відповідні хештеги.

Підписатися на канал можна за посиланням https://t.me/workua_ternopil

Нагадаємо, Work.ua започаткував волонтерську ініціативу — надання безкоштовних консультацій з пошуку роботи українцям, які потребують допомоги експертів.

Тернопіль є одним із лідерів за кількістю пропозицій роботи в Україні. У місті відкрито понад 540 вакансій із середньою зарплатою 12 500 грн. Серед них популярні: продавець-консультант, менеджер з продажу, бухгалтер, водій, оператор call-центра, адміністратор тощо.

Станом на зараз на сайті Work.ua розміщено понад 17 700 вакансій. Однак це все ще в 5 разів менше, ніж до війни. Для порівняння: у березні було 6 000, до війни — 90 000.

«Ми помітили декілька тенденцій на ринку праці України. Швидкість відіграє вирішальну роль у працевлаштуванні. Хто першим побачив вакансію, той і отримує роботу. Шукачі сміливо змінюють професії та розглядають будь-які пропозиції за місцем перебування. Вчорашній маркетолог сьогодні може стати водієм чи офіціантом. Власне, це і підштовхнуло нас створити телеграм-канал, де б навіть людина з мінімальними технічними засобами могла максимально швидко дізнаватися про нові вакансії. А ще ними зручно ділитися і бути корисним знайомим», — коментує Артур Міхно, CEO та співзасновник Work.ua.