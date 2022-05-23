“Русскій воєнний корабль…всьо!”: у Тернополі погасили поштову марку

Поштову марку “Русскій воєнний корабль…всьо!” погасили в Тернополі. Це друга марка “Укрпошти” із серії про корабель. Вона присвячена операції зі знищення крейсера “Москва”, який потонув 40 днів тому.

Автором нової марки, як і попередньої, є художник Борис Грох. На зображенні – той же український військовий, але вже на фоні затонулого корабля. Випустили марку з двома номіналами – внутрішнім та міжнародним.

Марку погасили керівники області та директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин.

“Ми врахували побажання філателістів і випускаємо її поряд з купоном, який відтворює зображення першої марки “Русскій воєнний корабль, іді…”. Таким чином ми можемо побачити в динаміці історію російського корабля. Поряд з написом про марку зафіксована дата – 14.04.2022″, – каже директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин.

Любов Гринчишин. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль

Тираж нових марок 5 мільйонів примірників. Перші почали продавати уже після погашення. У відділенні пошти – черга.

Черга за погашенням марки. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль

Прийшов купити марку ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський.

“Для мене ця марка – це частинка мене, частинка України, частинка всього світу. Я дуже радий, що “Укрпошта” займається випуском марок, які присвячені такій тематиці. Війна – це завжди боляче”, – каже Ігор Войцехівський.

Ігор Войцехівський. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль

“Також усі, хто сьогодні придбав марку, можуть погасити її спеціальним штемпелем”, –розповіла Любов Гринчишин.

Погашення марки. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль

Черга за маркою. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль

Конверт і марка “Русскій воєнний корабль…всьо!”. Фото:Савицька Богдана/Cуспільне Тернопіль Суспільне