14:25 | 23.05.2022
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Компанія «Бучачагрохлібпром» запрошує дітей безкоштовно займатися волейболом

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Волейбольний клуб «Бучачагрохлібпром» пропонує дітям з Бучаччини відвідувати безкоштовні тренування з волейболу.
 
– Не дивлячись на тяжку ситуацію в Україні, діти хочуть займатися волейболом. Завдяки максимальній допомозі від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» і завдяки Збройним силам України, які захищають нашу країну від окупанта, у дітей із Бучача і колишнього Бучацького району є можливість займатися волейболом абсолютно БЕЗКОШТОВНО. Усі охочі можуть приєднуватись до тренувань,  повідомив Андрій Петрик.
 

Деталі за номером телефону: 380677076106.

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