Рятувальники Тернопільщини посіли 3-тє місце у змаганнях «Динамо-2024»!

Сьогодні, 27 грудня, під час зборів Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України було підбито підсумки діяльності за 2024 рік та визначено плани на наступний рік. Участь у заході взяло керівництво Головного управління ДСНС Тернопільщини.