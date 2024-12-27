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Рятувальники Тернопільщини посіли 3-тє місце у змаганнях «Динамо-2024»!

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Сьогодні, 27 грудня, під час зборів Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України було підбито підсумки діяльності за 2024 рік та визначено плани на наступний рік. Участь у заході взяло керівництво Головного управління ДСНС Тернопільщини.
🔥 Наші рятувальники здобули почесне 3-тє місце у «Динаміаді-2024»! Також нагородами відзначено:
Пресслужбу Головного управління за багаторічну співпрацю.
Назарія Даньківа, пожежного-рятувальника, за особисті спортивні досягнення.
Руслана Бера, фахівця сектору освіти та спорту, за вагомий внесок у розвиток фізичної підготовки.
💪 Спорт допомагає нашим рятувальникам завжди бути у відмінній фізичній формі та психологічно готовими до викликів.

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