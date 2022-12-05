Ризикуючи власним життям, тернопільські патрульні евакуювали з палаючого будинку його мешканців

Сьогодні вночі, близько 2-ї години, патрульні отримали виклик про пожежу в одній з багатоповерхівок на вулиці 15-го Квітня.

За лічені хвилини інспектори Віталій Михайлишин, Яна Костюк, Ігор Лесько та Вадим Терновий прибули на місце події. Патрульні гучно стукали у двері, будили та евакуювали мешканців у безпечне місце.

Спільно з рятувальниками інспекторам вдалося врятувати й мешканця палаючої квартири. Охоронці порядку передали громадянина медикам.

Причини пожежі встановлюватимуть слідчі.