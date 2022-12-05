6 годин через 3, – графік вимкнень електроенергії на тиждень у Тернопільській області

Для зручності споживачів ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднює Стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на тиждень з 05 по 11 грудня 2022 р. Даний графік передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання.

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.

Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг, при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.

Отже, споживачам варто орієнтуватися на основні та додаткові черги. Якщо ж електрична енергія ввімкнулась раніше, або вимкнулась пізніше – це не означає зміщення Графіка погодинних відключень. Це свідчить про те, що наразі немає необхідності відключати додаткову чергу.

Енергетики наголошують, що стан в енергосистемі країни залишається складний і тому питання раціонального використання електроенергії залишається актуальним.