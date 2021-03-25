Сергій Гаріян, Ірина Медведєва, Володимир Шкробот, Оксана Шевчук, Михайло Андрейчин, Любомир Синоверський, Ірина Сарапук та Тетяна Дмитрів. На «Орден Святого Пантелеймона» претендують кращі

Засідання Тернопільської регіональної ради «Ордена Святого Пантелеймона» відбулося 23 березня 2021 року в онлайн-форматі. Головним питанням порядку денного було обрання претендентів на здобуття відзнак за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона». У цій зустрічі взяли участь всі члени регіональної ради. Головуючим заходу був ректор Тернопільського національного медичного університету, професор Михайло Корда.

За результатами голосування було обрано по одній кандидатурі у кожній номінації. На «Орден Святого Пантелеймона» претендуватимуть:

у номінації «Найкращий лікар» – заслужений лікар України, завідувач ортопедо-травматологiчного відділення Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян;

у номінації «Найкращий медичний працівник» – голова сестринської ради, голова осередку асоціації медичних спеціалістів ТОКПЦ «Мати і дитина», заслужений працівник охорони здоров’я України, заступник голови асоціації медичних сестер в Тернопільській області Ірина Медведєва;

у номінації «Новатор охорони здоров’я» – заслужений лікар України, головний лікар Тернопільської комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот;

у номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» – керівник наукового відділу ТНМУ Оксана Шевчук;

у номінації «Взірець служіння суспільству» – академік НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ Михайло Андрейчин;

у номінації «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземних громадян з 2019 р.) – кардіохірург Могенс Бюгге (Швеція);

у номінації «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» – заслужений лікар України, головний лікар КУТОР «Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Любомир Синоверський;

у номінації «Найкращий колектив закладу охорони здоров’я» – Заліщицька центральна районна лікарня.

За «Медаль Святого Пантелеймона» позмагаються:

у номінації «За лікарське мистецтво» – лікар-неонатолог, викладач кафедри педіатрії №2 ТНМУ Ірина Сарапук;

у номінації «За турботу та ласку до хворого» – старша медсестра відділення анестезіології інтенсивної терапії Монастириської центральної районної лікарні Тетяна Дмитрів.

Вітаємо переможців регіонального відбору на здобуття відзнак «Орден Святого Пантелеймона» і «Медаль Святого Пантелеймона». Бажаємо всім претендентам успіхів і перемоги на всеукраїнському рівні. Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.