Как детские книги стоит перечитать

Детские книги навсегда оставляют незабываемое впечатление в наших сердцах. Многие нам читали еще родители, затем многие мы изучали благодаря школьной программе. Некоторые же увлекались книгами с детства и успели прочесть множество интересных захватывающих произведений, в том числе Маленький принц Сент-Эксзюпери.

Почему стоит прочитать Алису в стране чудес будучи взрослым

Часто детских книг обязательно стоит прочесть, когда вы уже станете старше. Они будут восприниматься совсем по-другому, вы увидите много скрытого смысла в каких-либо детских произведениях, сможете по-новому взглянуть на некоторые вещи. Одна из таких это Льюис Кэрролл Алиса в стране чудес. Данная книга полна необычных моментов, вы можете решить, что читаете больную фантазию автора. Но на самом деле здесь есть множество подтекста.

Некоторые моменты показывают нам взросление Алисы, то есть ее переход из детства во взрослую жизнь, некоторые книги – это отсылки, ведущие к политической ситуации в Великобритании на тот момент. Если вчитаться в строки Алисы в стране чудес, будучи взрослым человеком, можно найти множество аллегорий, интересных моментов, которые позволят вам по-другому взглянуть на произведение в целом и понять, какой посыл автор пытался передать, завуалировал его под детскую книгу.

Детские книги для чтения взрослыми

Вам интересным покажется сюжет про Питера Пэна. Питер – это особый герой, который многим знаком по известному произведению Джеймс Барри. Вся сюжетная линия овеяна тоской автора по детству, она основана на детской непосредственности. Главный герой борется с врагами и при этом не боится собственной смерти. Также во взрослом состоянии мы быстрее понимаем, что Капитан Крюк олицетворял все главные страхи детей. Питер постепенно пытается их побороть.

Обязательно стоит прочитать такую книгу, как Приключения Гекльберри Финна Марк Твена. Вы сможете совершенно по-новому посмотреть на дружбу главных героев, на их первую любовь, на приключения. Вы сможете посмотреть на жизнь героев со стороны взрослого человека, который сам вынужден заниматься воспитанием детей, но при этом вспомнить свои детские шалости. В этой книге каждый обязательно найдет самый лучший день своего детства. По своей сути Приключения Гекльберри Финна поможет вам снова вернуться в детство, почувствовать себя маленьким разбойником, который постоянно пытается скрыть свою шалость.

Маленький принц – послы для взрослых

Отдельного внимания достойна книга Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери, она лирическая, эмоциональная. Если в детстве мы воспринимали ее, как посыл маленького мальчика, то во взрослой жизни вы увидите одинокого мальчика, который постоянно грустит, но при этом он пытается получить радость из разных мелочей, из цветка, восхода солнца. Во многом его герой похож на девочку из произведения Матильда. Данная книга также полна особых посылов, аллегорий, будучи взрослым вы сможете по-другому взглянуть на фразы маленького принца, которые давно разобраны на цитаты.