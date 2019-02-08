Незаконну будову у парку Національного відродження чекає доля скандального будівництва біля залізничного вокзалу

Земельна ділянка в парку Нацвідродження, де будують так званий Соціально-спортивний центр (кадастровий номер 6110100000:06:002:0070) перебуває під арештом Про це повідомляє громадський активіст Олег Синовець.

Під арештом ще з 15.07.2015 року в рамках розслідування кримінального провадження №12015210010001910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Також нагадаємо, що 23.01.2019 Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив клопотання Юлії Мамчак про призначення незалежної експертизи по даній забудові.

Тому чим більше забудівник вкладе коштів в дане будівництво і тітушок, тим гірше зробить самому собі. Навіть якщо збудує будівлю, то її чекає історія скандального будівництва біля залізничного вокзалу, в яке вкладені мільйони, але в експлуатацію той будинок ніколи не буде введений і комунікацій проведено не буде, буде стояти лише як пам’ятник тернопільської корупції, каже Олег Синовець. Нагадаємо, незважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”.

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