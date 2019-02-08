Незаконну будову у парку Національного відродження чекає доля скандального будівництва біля залізничного вокзалу
Земельна ділянка в парку Нацвідродження, де будують так званий Соціально-спортивний центр (кадастровий номер 6110100000:06:002:0070) перебуває під арештом Про це повідомляє громадський активіст Олег Синовець.
Під арештом ще з 15.07.2015 року в рамках розслідування кримінального провадження №12015210010001910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Також нагадаємо, що 23.01.2019 Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив клопотання Юлії Мамчак про призначення незалежної експертизи по даній забудові.
- Тому чим більше забудівник вкладе коштів в дане будівництво і тітушок, тим гірше зробить самому собі. Навіть якщо збудує будівлю, то її чекає історія скандального будівництва біля залізничного вокзалу, в яке вкладені мільйони, але в експлуатацію той будинок ніколи не буде введений і комунікацій проведено не буде, буде стояти лише як пам’ятник тернопільської корупції, каже Олег Синовець.
Нагадаємо, незважаючи на численні протести громадськості, в парку Національного відродження відновили будівельні роботи на місці, яке в лютому 2014-го, в час Майдану, тернопільська міська влада виділила для “Соціально спортивний центр “Вулична академія”.