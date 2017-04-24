Сергій Надал вже запустив у міську раду тітушок? (фото)

Міський голова Тернополя Сергій Надал вже запустив у міську раду тітушок. Близько 7:15 всередину приміщення увійшло близько 20 молодиків. Ймовірно, це “незалежна громадськість” і “прості виборці”, котрі прийшли просити “зрадників-депутатів”, які стали на захист Тернополя від зазіхань мера, скласти мандат.

Окрім того, від 7:30 і на цю хвилину зник зв’язок з камерами відео-спостереження міської ради (заблокований зовнішній канал доступу до них), – повідомляє депутат міської ради Іван Сороколіт.