Новини Тернополя 

Сергій Надал вже запустив у міську раду тітушок? (фото)

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Міський голова Тернополя Сергій Надал вже запустив у міську раду тітушок.  Близько 7:15 всередину приміщення увійшло близько 20 молодиків. Ймовірно, це “незалежна громадськість” і “прості виборці”, котрі прийшли просити “зрадників-депутатів”, які стали на захист Тернополя від зазіхань мера, скласти мандат.

Окрім того, від 7:30 і на цю хвилину зник зв’язок з камерами відео-спостереження міської ради (заблокований зовнішній канал доступу до них), – повідомляє депутат міської ради Іван Сороколіт.

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