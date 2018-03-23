Сестри Кондратенко привезли у Тернопіль «срібло» і «бронзу»

Тернополянки Катерина та Вероніка Кондратенко стали призерками Відкритої першості Львівського училища фізичної культури з вільної боротьби серед дівчат 2004-2005 років народження. Такі змагання проходили у Львові. Катерина здобула друге місце у ваговій категорії до 36 кг, а її старша сестра Вероніка стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 39 кг. Дівчата є вихованками свого батька та тренера КДЮСШ №1 Сергія Кондратенка, членами Спортивного клубу імені Богдана Сцібайла «ГалТер’S», навчаються у Тернопільській ЗОШ№ 17.

Додамо, що ці змагання були відбірковими до вступу у Львівське училище фізичної культури.