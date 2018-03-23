«Хто інвестує в освіту, науку і культуру, той інвестує в майбутнє!» – відомий тернопільський меценат Петро Гадз

Впродовж цілого року учасники шести ансамблів Буччачини отримуватимуть грошові стипендії у розмірі 400 гривень, які виділятиме підприємство відомого мецената та аграрія Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

Як розповів Петро Іванович, подібний фонд створили ще минулого року. Тоді стипендії отримувало лише два колективи: Народний аматорський фольклорний ансамбль «Лемківщина» та духовий оркестр «Ветеран». Цього ж року було прийняте рішення допомогти фінансовою підтримкою ще 4-м колективам: Народному аматорському інструментальному ансамблю районного будинку культури «Опус», Народному аматорському ансамблю «Бучачани», Народному аматорському ансамблю народної музики «Радограй», Зразковому дитячому ансамблю народної музики «Веселі гудаки».

– З першого лютого ми почали виплачувати стипендію 94-м учасникам шести бучацьких колективів. Для цього виділили пів мільйона гривень. Таке рішення прийняли тому, що на сьогоднішній день це ті колективи, які проводять концертну діяльність, а тому – у них постійні витрати чи на доїзди, чи на проведення репетицій тощо. Я особисто розумію наскільки це важкий період. Ми створили такий своєрідний фонд, щоб кожного місяця заохочувати виконавців розвиватись, вдосконалювати свою майстерність. Щоб вони мали, хоч і невелику, але матеріальну підтримку. Позитив у тому, що це українська пісня, український фольклор, український етнос. Це наше майбутнє. Хто інвестує в освіту, в науку та особливо в культуру, той інвестує у майбутнє. Лише так наша держава може розвиватись, – поділився Петро Гадз.

Також меценат зауважив, що в планах ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продовжити подібне преміювання і у наступному році.