Шестикласник Віктор Наконечний — наймолодший волонтер у Тернополі

Давайте познайомимось з наймолодшим волонтером нашого міста у боротьбі з COVID-19. Його звати Віктор Наконечний, учень 6-Г класу 28 школи м. Тернополя.

Віктор допомагає своєму батьку Володимиру Наконечному у лабораторії Тернопільська Станція Юних Техніків та Центр Науки Тернополя де без зупинки працюють до 5-ти 3Д-принтрів.

Віктор Наконечний ще зовсім недавно отримав відзнаку за спортивні досягненя та стипендію міського голови Тернополя, а тепер окрім онлайн навчання виконує налаштування комп’ютерів для 3Д друку, знімає надруковані 3Д заготовки щитків, перехідників для пірнальних масок та зволожувачів кисню, перевіряє їхню надійність та готує до передачі лікарям.

Щиро дякуємо Віктору та іншим невтомним волонтерам. Джерело: Центр Науки Тернополя