Щедрості немає меж: одіозний працівник ДАІ отримає квартину на 123 “квадрати” в Тернополі від депутатів
“Один з найодіозніших працівників ДАІ в Тернопільській області – Олег Кавюк, який очолював цю структуру з 2007 по 2010 роки приватизовує елітну квартиру на 123 квадратних метра по вулиці Митрополита Шептицького”.- повідомляє депутат Тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Ковалик.
Політик пише на своїй сторінці у Фейсбук, що 25 лютого 2021 року Ліквідаційна комісія УМВС України у Тернопільській області звернулася з заявою до Тернопільської міської ради: «Прийняти безоплатно в комунальну власність 4 кімнатну квартиру загальною площею 123 кв.м. за адресою вул. Митрополита Шептицького 1-Б».
Сьогодні на черговій сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали проект рішення «Про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади», яке є ключовим в схемі приватизації даної квартири Олегом Кавюком.
“Абсолютно дивною та незрозумілою є позиція Ліквідаційної комісії УМВС та керівництва Поліція Тернопільської області
, які вирішили позбутися цінного службового житла в той час, як в багатьох діючих працівників є житлові проблеми, більше того своїми діями Олег Кавюк не заслужив жодного квадратного метра працюючи в ДАІ.Для того щоб вберегти майно Національна поліція України, звертаюся до Олександр Богомол та Arsen Avakov вчинити всі необхідні дії, щоб зупинити процес «прихватизації» колишнім корумпованим працівником міліції.
, які вирішили позбутися цінного службового житла в той час, як в багатьох діючих працівників є житлові проблеми, більше того своїми діями Олег Кавюк не заслужив жодного квадратного метра працюючи в ДАІ.Для того щоб вберегти майно Національна поліція України, звертаюся до Олександр Богомол та Arsen Avakov вчинити всі необхідні дії, щоб зупинити процес «прихватизації» колишнім корумпованим працівником міліції.
Щоб не втратити квартиру в центрі міста вартістю кілька мільйонів гривень закликаю і вимагаю від міського голови
Сергій Надал і виконавчого комітету Тернопільської міської ради при прийнятті квартири в комунальну власність присвоїти статус службової або ж вичинити інші необхідні для цього дії. У разі потреби – скликати позачергову сесію. Якщо на думку міського голови можливості зберегти квартиру немає, то накласти вето на прийняте рішення”,- повідомляє Іван Ковалик.