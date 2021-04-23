Щедрості немає меж: одіозний працівник ДАІ отримає квартину на 123 “квадрати” в Тернополі від депутатів

Сергій Надал і виконавчого комітету Тернопільської міської ради при прийнятті квартири в комунальну власність присвоїти статус службової або ж вичинити інші необхідні для цього дії. У разі потреби – скликати позачергову сесію. Якщо на думку міського голови можливості зберегти квартиру немає, то накласти вето на прийняте рішення”,- повідомляє Іван Ковалик.

Щоб не втратити квартиру в центрі міста вартістю кілька мільйонів гривень закликаю і вимагаю від міського голови