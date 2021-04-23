Шоумен з Тернопільщини вирішив очолити парламентську партію

Уродженець Збаража Сергій Притула, котрий на останніх місцевих виборах балотувався на посаду міського голови Києва, але програв Віталію Кличку, вирішив реанімуватися, як політик. Він вважає, що голова партії «Голос» Кіра Рудик має піти з цієї посади, і не проти сам зайняти її. Про це він розказав у інтерв’ю “BBC News Україна“.

– Я всіляко підтримував керівництво партії і на питання людей з осередків, чи не маю бажання очолити партію, казав: у нас є голова і ми її маємо підтримувати, вона справиться і т.д. А зараз людина рік пропрацювала, партія йде не туди. Коли голова партії починає розказувати про якісь можливі коаліційні історії зі “Слугами” – сорі, це трохи не те, під чим ми підписувалися, коли заходили на борт корабля, що називається “Голос”. Якщо одна людина помиляється у тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії, – заявив Сергій Притула.

Він додав, що готовий очолити партію, але посада для нього не є самоціллю.

– Люди в мене запитували: в тебе є бажання очолити партію, якщо ми вирішимо на з’їзді переобрати керівництво? Я сказав, що амбіція у мене є і я не буду цього заперечувати. Але якщо хтось буде вважати, що постать Притули достатньо контроверсійна, що я не потягну партію і мені краще бути на інших позиціях – питань немає. Оберіть будь-якого іншого функціонера, до якого є довіра партійців, – сказав Притула.