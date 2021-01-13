Щедрий стіл на Щедрий вечір: 8 традиційних страв до свята

У надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.



Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим щасливішим буде наступний рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу, пише ТСН.



Щедра кутя



Головним частуванням, як і на Різдво, є щедра кутя. Її роблять із зерна, меду і маку. Кожен із цих інгредієнтів має символічне значення.



Так, зерно – це воскресле життя, мед – солодке життя і символ здоров’я, а мак – символ достатку в родині.



Інгредієнти:

400 г пшениці

200 г маку

100 г горіхів

100 г сухофруктів

100 г меду

2-3 столові ложки вершкового масла

цукор – за смаком

можна додати 1 столову ложку коньяку

Покроковий рецепт

Крок 1: замочуємо пшеницю на 1-2 години, а потім відварюємо до готовності. Пропорція зерна і води – 1:2,5.



Крок 2: запарюємо, відварюємо, а потім розтираємо мак з цукром.



Крок 3: замочуємо сухофрукти в теплій воді, а потім ріжемо дрібним кубиком. Змішуємо мак з сухофруктами.



Крок 4: додаємо в кашу мак, змішаний із сухофруктами.



Крок 5: розчиняємо мед в склянці теплої води або в узварі і виливаємо в кашу. Стежимо за тим, щоб каша не була надто рідкою.



Крок 6: щоб щедра кутя вийшла дійсно щедрою, в кінці приготування додаємо вершкове масло, також можна влити ложку коньяку. Перед подаванням страву ретельно перемішуємо.



Багата вечеря до врожайного року



Гамузом “Ярославна” – це дуже ситна, смачна страва, яка обов’язково всім сподобається.



Нестандартний набір інгредієнтів здивує своїм незвичайним смаком і буде прикрасою святкового столу.



Гамузом “Ярославна”



Інгредієнти:

40 г копченої курячої грудинки

20 г обсмаженої подрібненої ріпчастої цибулі

1/2 вареного курячого яйця

1/2 свіжого помідора

Для соусу

120 г вареної квасолі

10 г маку

80 г майонезу

1/2 лимона (для соку)

цукор, сіль – за смаком

Для прикрашання

10 г маку

1 помідор

зелень петрушки

листя салату

Покроковий рецепт

Крок 1: приготуємо соус. Квасолю пропускаємо через м’ясорубку, додаємо перемелений мак, лимонний сік, майонез, сіль і цукор за смаком, ретельно перемішуємо



Крок 2: нарізаємо великими кубиками грудинку, яйце, помідор, додаємо обсмажену цибулю, перемішуємо і заправляємо соусом.



Крок 3: готову страву викладаємо на листя салату. Прикрашаємо часточками помідора, маком і зеленню петрушки.



А щоб коза встала – дайте козі сала



Саме такою говіркою звертались щедрувальники, коли “козу водили” і господарів прославляли.



Для них готували різні наїдки з салом, щоб почастувати і вшанувати.



Потапці з салом



Інгредієнти:

200 г хліба

50 г олії

20 г сала

1 зубок часнику

1 солоний огірок.

Покроковий рецепт

Крок 1: нарізаємо хліб ромбиками, обсмажуємо на олії з обох боків і натираємо подрібненим часником.



Крок 2: на хліб зверху кладемо шматочки сала і солоного огірка.



Свято шлунка



Зазвичай саме верещака готується на Щедрий вечір. страва, нехай і не дуже ошатна, але святкова.



Ідеально підходить для приймання компаній або для великого зібрання родини, представленої декількома поколіннями.



Верещака



Інгредієнти:

400 г свинячих ребер

200 г хліба

50 г сала

2 цибулини

сіль, чорний мелений перець – за смаком

Буряковий квас

500 г очищених буряків

1 л охолодженої кип’яченої води

Покроковий рецепт

Крок 1: буряковий квас приготуйте заздалегідь. Буряк нарізаємо, заливаємо водою і ставимо в тепле місце настоюватися до появи кислуватого присмаку.



Крок 2: ребра нарізаємо і заправляємо сіллю та перцем.



Крок 3: обсмажуємо ребра в глибокій сковороді до утворення золотистої скоринки, додаємо 500 гр. бурякового квасу і ставимо в духовку на 30 хвилин.



Крок 4: нарізаємо цибулю дрібними кубиками, поміщаємо в сковороду, де смажиться м’ясо, і залишаємо в духовці ще на п’ять хвилин.



Крок 5: в кінці приготування додаємо у верещаку подрібнені і обсмажені цибулю і сало. Готову страву виймаємо з духовки, перед подачею на стіл прикрашаємо зеленню.



Як вареник у маслі



Вареники символізують добробут. Казали, що місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона себе добре почувається, “як вареник у маслі”.



А ще ворожили на вареники – за тим, з якою начинкою трапиться вареник за святковим столом, можна дізнатися, чого очікувати від майбутнього року.



Вареники з м’ясом



Інгредієнти:

Фарш

500 г свинини

800 г яловичини

20 г олії

4 цибулини

сіль, чорний мелений перець – за смаком

Тісто

550 гр. топленого молока

100 г розтопленого вершкового масла

25 г дріжджів

15 г цукру

1 кг борошна

4 яйця

5 г солі

Для прикрашання

50 г розтопленого вершкового масла

смажена цибуля, зелень.

Покроковий рецепт

Крок 1: розтираємо дріжджі з цукром, вливаємо молоко, додаємо яйця, сіль, борошно, масло, ретельно перемішуємо, поки маса не стане однорідною. Ставимо на годину в тепле місце.



Крок 2: готуємо фарш. Нарізаємо кубиками м’ясо і обсмажуємо. Цибулю чистимо, подрібнюємо і підсмажуємо на олії. Пропускаємо через м’ясорубку тушковане м’ясо і цибулю. Заправляємо фарш сіллю і перцем за смаком.



Крок 3: ретельно вимішуємо тісто доти, поки воно не буде гладким і перестане прилипати до рук. Потім розкачуємо його тонким шаром і вирізаємо склянкою чи формою кружечки. В середину кожного кладемо по чайній ложці фаршу, з’єднуємо краї і защипаємо.



Крок 4: варимо вареники в киплячій підсоленій воді на невеликому вогні протягом 6-8 хвилин. Коли вони спливуть, виймаємо шумівкою з каструлі, кладемо в миску, поливаємо розтопленим вершковим маслом і прикрашаємо зеленню і смаженою цибулею.



Щоб хвороби і біди як язиком злизало



Цікава страва “лизень у торбі” зазвичай завжди присутня на Щедрому вечорі. Ця страва смачна, гарна і несе обрядовий сенс.



Лизень в торбі



Інгредієнти:

Фарш

50 г відвареного яловичого язика

20 г обсмажених печериць

20 г подрібненого обсмаженого ріпчастої цибулі

20 г сметани

5 г білого вина

1/2 зубка часнику

сіль, цукор, чорний мелений перець

Тісто

250 г борошна

500 мл молока

3 яйця

1/4 чайної ложки солі

1/2 столової ложки цукру

2 столові ложки розтопленого вершкового масла

2 столові ложки топленого масла (для змазування сковороди)

Покроковий рецепт

Крок 1: пропустити через м’ясорубку язик, гриби і цибулю.



Крок 2: заправити сметаною, подрібненим часником, сіллю, цукром, перцем за смаком і проварити суміш п’ять хвилин, додавши в кінці білого вина.



Крок 3: приготувати млинці. Відокремити білки від жовтків. З’єднати жовтки, 100 г молока, сіль, цукор і, помішуючи, додати борошно, потім – вершкове масло. Вимісити отриману масу до повного зникнення грудок. Повільно вливати молоко, що залишилося, додати збиті в міцну піну білки.



Крок 4: розігріту сковорідку, змастити топленим маслом і, наливаючи суміш невеликими порціями, обсмажувати млинці з обох боків до золотистого кольору.



Крок 5: викласти готовий фарш на середину кожного млинця, надати йому форму мішечка, перев’язати зеленою цибулею і запікати в духовці 15 хвилин за температури 150 ° С.



Грудочку каші, кільце ковбаски



Православні християни в Щедрий вечір згадують святих Меланію і Василя. Святий Василь вважається покровителем свинарства, саме тому на Маланку часто готують свинину і різноманітні ковбаси.



Кров’янка



Інгредієнти:

кров – 1500 мл

сало – 500 г

молоко – 500 мл

гречана крупа – 200 г

сіль – 2 ст. л.

перець – 1 ч. л.

Покроковий рецепт

Крок 1: чистимо кишки: замочуємо їх на ніч в підсоленій воді, потім вискоблюємо за допомогою ножа, ретельно миємо.



Крок 2: варимо сало і дрібно ріжемо його. Змішуємо його з кров’ю і вареною гречкою, солимо і перчимо. Вливаємо молоко.



Крок 3: зав’язуємо один кінець кишок на тугий вузол і наповнюємо їх начинкою. У ковбасі повинно залишитися приблизно 2 см порожнечі.



Крок 4: кладемо кров’янку в окріп, проколюємо в декількох місцях голкою. Варимо 15 хвилин, в середині варіння робимо ще кілька проколів.



Крок 5: перекладаємо варену ковбасу на деко і ставимо в духовку, розігріту до 250 С на 20-30 хвилин.



Млинці на хвалу Сонця



Млинці на Маланку – це символ сонця. Існує особлива приказка, яку примовляють, замішуючи тісто для них: “Щоб усе так росло в Новому році, як млинці на дріжджах”.



Млинці з сиром з родзинками та курагою



Інгредієнти:

молоко – 1 літр

яйце – 3 шт.

розпушувач тіста – 1 ч. л.

олія – 50 мл

борошно – скільки візьме



Начинка

500 г домашнього сиру

2 ст. л. сметани або густих вершків

200 г родзинок

200 г кураги

1 жовток

1 ст. л. цукрової пудри

0,5 пакетика ванільного цукру

Покроковий рецепт

Крок 1: молоко, яйця, розпушувач і борошно збиваємо міксером до одержання однорідної маси.



Крок 2: додаємо рослинну олію, сіль і збиваємо ще раз.



Крок 3: на розігріту сковороду з невеликою кількістю рослинної олії виливаємо черпак тіста, і смажимо млинці приблизно хвилину, а потім перекладаємо його на інший бік і смажимо ще стільки ж.



Крок 4: Родзинки та курагу заливаємо окропом та залишаємо у ньому на 5-6 годин, після чого воду зливаємо.



Крок 5: сир протираємо через сито до однорідної маси, додаємо сметану та жовток, добре перемішуємо.



Крок 6: додаємо до сирної маси родзинки, курагу, цукрову пудру та ванільний цукор.



Крок 7: начинку кладемо у смажені млинці, після чого їх потрібно 15-20 хвилин запікати у духовці.

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