2020-й став безпрецедентним роком не лише для українців, а й для усього світу. Життя в умовах пандемії з усіма вихідними наслідками, змінило ставлення до буденних ситуацій, безумовно, вплинувши на свідомість людей і перебіг подій у нашому житті. Ковідна ситуація у світі спровокувала економічну кризу і будівельна галузь, як і інші, відчула це на собі. Втім, для компанії Креатор-Буд 2020-тий був успішним, адже саме у цьому році компанія гучно заявила про себе у Києві початком будівництва знакового комплексу бізнес класу «CreatorCity», комплексу абсолютно нового формату нерухомості, що зводиться в історичному центрі Шевченківського адміністративного району міста, на вулиці Дегтярівській, одного з перших багатофункціональних житлових комплексів бізнес класу, який проходить сертифікацію за системою BREEAM.

У цьому ж році Креатор-Буд розпочав будівництво сучасного проекту класу «еліт» у самому центрі ділового та культурного життя Печерського району Києва – на вулиці Круглоуніверситетській, комплексу, що передбачає сервіс найвищого рівня – Krauss Gallery.

У 2020-му компанія Креатор-Буд презентувала Львову новий житловий комплекс «Бетховен», на вулиці Городницькій, з розкішним виглядом на Високий замок.

Щодо одного з найпрестижніших комплексів Львова, який компанія будує на вулиці Стрийській, у році, що минув, компанія розпочала роботи з будівництва дитячого садка. На цей час завершуються роботи зі зведення шостої черги комплексу.

Пам’ятним цей рік був для Креатор-Буду ще одним знаковим об’єктом. Перший надземний міст за історію Незалежної України збудований компанією у Тернополі. За 29 років життя нашої держави міст став другим надземним пішохідним мостом після Києва. Цей масштабний проект вартістю понад 15 мільйонів гривень будівельна компанія Креатор-Буд здійснила за власні кошти, на виконання інвестиційної угоди з Тернопільською міською радою. Новозбудований 60-ти метровий міст сполучає Варшавський мікрорайон, який зводить компанія Креатор-Буд, з парком Національного відродження та Східним масивом. Це абсолютно індивідуальний архітектурний твір, який гарантує безпеку мешканців Варшавського мікрорайону та є візитівкою обласного центру.

У Тернополі в 2020 році відкрились нові можливості для інвестицій і вибору комфортного житла у комплексах «Atlanta Tover», на вулиці Нечая, що у мікрорайоні Новий світ та «Домініканський», що розташований на вулиці Опільського у культурному та адміністративному центрі міста, з розкішним виглядом на Набережну Тернопільського ставу.

У 2020-му компанія Креатор-Буд здала в експлуатацію 5 об’єктів. У Тернополі- елітний будинок на бульварі Шевченка, житловий будинок на провулку Галицькому, перша черга комплексу Beverly Hills, четверта черга Варшавського мікрорайону, у Львові – четвертий будинок ЖК на вулиці Стрийській. Цього ж року на території комплексу розпочали будівництво дитячого садка.

Не зважаючи на карантинні особливості періоду, що триває по всій Україні, Креатор-Буд працює у звичному режимі згідно запланованих графіків, завершує і готує до здачі заплановані у цьому році об’єкти: у Києві – ЖК на проспекті Науки, 58, у Львові – п’яту чергу будинку ЖК на вулиці Стрийській, у Тернополі – ЖК «Green Line» на вулиці Новий світ, ЖК «Панорама», на вулиці Чумацькій, ЖК «Говард 2», на проспекті Злуки, другу та третю чергу будинків у Мікрорайоні «Beverly Hills», що на вулиці Микулинецькій, четверту чергу будинку у «Парковому комплексі» на проспекті Бандери та п’яту чергу будинку у «Варшавському мікрорайоні», реколекційний корпус Марійського духовного Центру у селі Зарваниця, продовжується будівництво комплексів «Manhаttаn», що на бульварі Куліша та «Метрополь», на вулиці Шептицького-Доли.

У непростий для нашої держави час, компанія активно підтримувала і підтримує соціальні та благодійні проекти, спрямовані на допомогу лікарням та медичним працівникам, неодноразово закуповуючи дороговартісне діагностичне обладнання та засоби захисту першої необхідності для медичних працівників міських та обласних лікувальних закладів.

У 2021-му Креатор-Буд готує своїм інвесторам нові цікаві архітектурні пропозиції у Києві, Львові та Тернополі. Про новини компанії дізнавайтесь на сайті www.kreator-bud.com