Новини Тернополя 

Що необхідно тернополянам для подорожі за кордон на автівці?

Irena 49 Views Прокоментуй!

Українці з 11 червня зможуть скористатися безвізовим режимом та без додаткових ускладнень подорожувати Європою. Головний сервісний центр МВС інформує власників авто про те, які документи мають бути наявними при собі у разі користуванням транспортним засобом.

Що необхідно для подорожі за кордон на авто?

–      національне посвідчення водія

(зверніть увагу, що посвідчення водія має відповідати міжнародним вимогам – зокрема, у разі користування національним посвідченням водія закордоном, документ повинен мати строк дії)

–      розпізнавальний знак України на транспортному засобі

–      договір обов’язкового страхування  цивільної  відповідальності  власників транспортних засобів

–      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що видане на особу, яка перетинає кордон

–      державний номерний знак на ТЗ.

Водіям слід пам’ятати, що індивідуальні номерні знаки транспортних засобів дійсні лише на території України, за кордон необхідно виїжджати на державних номерних знаках.

У разі відсутності права власності на транспортний засіб – слід  оформити  документи  для  поїздки за  кордон, для цього необхідна заява  власника  транспортного засобу або документ, що підтверджує  право  користування і (або) розпорядження транспортним засобом.

Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період подорожі видається  свідоцтво  про реєстрацію  на  їх  ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника  транспортного  засобу,  і  документи,  які підтверджують право  користування і (або) розпорядження транспортними засобами, зберігаються  у  сервісному центрі МВС.

Важливо! Видане на  період  поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає  поверненню відповідному сервісному центру МВС  не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Транспортні засоби,  на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім транспортних  засобів, придбаних  у  розстрочку), до поїздок за кордон не допускаються.

Детальну інформацію про організацію поїздки за кордон на транспортному засобі можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (044) 290-18-99 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

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