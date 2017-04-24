Що роблять у Тернополі “тітушки” з Харкова?

22 квітня близько 21:00 в одному з готельних комплексів Тернополя розгорівся конфлікт між громадським активістом-учасником бойових дій та представниками Харківської охоронної фірми.

Її працівники приїхали до нашого обласного центру на запрошення керівництва агрохолдингу “Мрія”.

На місце хуліганства виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, в результаті суперечки тернополянин отримав тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани чола, обличчя та інших частин тіла.

Потерпілого швидка допомога доправила до лікарні. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 2 – хуліганство.

Дана подія викликала суспільний резонанс та негатив у місцевих громадських активістів. Уже в неділю, 23 квітня, вони зібралися під стінами Тернопільської облдержадміністрації з вимогами до керівників краю та поліції зробити усе можливе, аби порушники відповіли за скоєне.

З активістами зустрівся начальник ГУНП області Олександр Богомол. Він запевнив усіх присутніх, що розслідування у даній справі триватиме відкрито та чесно.

Наразі працівники поліції встановили усіх осіб, причетних до конфлікту, опитали свідків події. Головний поліцейський краю закликав тернополян в подальшому зберігати спокій, не порушувати громадський порядок і не вчиняти радикальних протиправних дій.