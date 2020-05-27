Що треба, щоб вступити у Тернопільську духовну семінарію

У Тернопільській духовній семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого оголошується прийом документів вступників-абітурієнтів на новий навчальний 2020-2021 роки. Ректор навчального закладу о. Іван Римар запрошує осіб, які відчувають покликання до духовного служіння, відповісти на Боже запрошення та пізнати Його волю щодо власного життя.

«Покликання ставить молоду людину на шлях, напрямок життя, який слід взяти, щоб досконаліше пізнати Бога, – розповідає о. Іван Римар. – Життя кожного призначене для того, щоби принести плід у Божому ділі, зрости у святості, тому запрошуємо не боятися прийняти Боже запрошення до Священства, до богопосвяченого життя. Церква цього потребує, Бог чекає».

Провід навчального закладу повідомляє, що прийом документів триватиме з 10 червня по 10 липня 2020 року у навчально-богословському корпусі щоденно з 10:00 по 14:00. Вступні іспити відбудуться: 20 липня, о 10:00 – твір (українська мова), медична комісія та 22 липня – тести, співбесіда.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ:

заява для вступу за поданим зразком; автобіографія; 3 фотографії розміром 3х4; довідка про Хрещення та Миропомазання; свідоцтво про народження; довідка про середню освіту (виписка оцінок для тих, хто ще навчається); сертифікат Зовнішнього Незалежного Оцінювання (рекомендовано); сертифікати із результатом ЗНО з української мови та літератури і одного предмету на вибір (мінімальний прохідний бал відповідно до державних вимог для вступу до ВНЗ; довідку про освіту та сертифікат ЗНО можна буде подати після вступу); медична довідка форми 086-У; амбулаторна картка; фотографії – 4 кольорових як на паспорт; довідка про місце проживання та склад сім’ї; рекомендація пароха (закрита в конверті та завірена печаткою декана); направлення від владики (крім Тернопільсько-Зборівської архиєпархії).

Всі документи приймаються в оригіналі та мають бути в паперові папці. На внутрішньому звороті папки має бути перелік документів, що подаються. На вступних іспитах будуть оцінюватися знання з таких предметів:

української мови; історії України та історії Церкви; історії Спасіння (Старий та Новий Завіт); катехизму; літургіки; співу.

Адреса:

Тернопільська Вища Духовна Семінарія

імені Патріарха Й. Сліпого

вул. Родини Геретів, 29

смт. Велика Березовиця

Тернопільський район,

Тернопільська обл.

тел.: +38 0352 274703

e-mail: adminsemin@ukr.net

website:www.tvds.org.ua