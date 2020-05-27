У Тернополі підписано Меморандум про співпрацю з Одеською кіностудією

Голова Асоціації кінокомісій України та заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра зазначає, це черговий крок, який дозволяє говорити про те, що Асоціація кінокомісій отримує дуже серйозного партнера. Адже це легендарна кіностудія, яка упродовж останніх трьох років модернізується та виходить на новий рівень кіновиробництва.

Упродовж останніх п’яти років Тернопіль активно долучився до кінематографії в Україні.

– Нам вдалося не тільки вийти на процеси популяризації українського кіно, а й на знімальний процес, на відбір локацій, на побудову Асоціації кінокомісій України, яка є спільнотою, що об’єднала кінокомісії від Ужгорода до Маріуполя. Нам вдалося долучитися до підготовки законопроєктів, які стали законами. Зокрема, про діяльність кінокомісій. Цього року фінансування їхньої діяльності розпочинається вже з державного бюджету. Також нам вдається поширювати досвід європейських колег, насамперед італійських, з якими в нас довгі та тривалі контакти, – каже Леонід Бицюра.

Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов наголосив, що Тернопільська кінокомісія є взірцем для інших кінокомісій. У Файному діє два потужних кінофестивалі – «КіноХвиля» та «КіноХвилька», які щороку відвідують актори та кінотворці зі всього світу. Тернополяни почали активно знімати власні кінострічки, документальні й художні. Зокрема, короткометражка тернопільського режисера Макса Мельника «One life» днями здобула друге місце на Міжнародному фестивалі «Бруківка».

Тернопіль активно долучається не тільки до популяризації українського кіно, а й до виробництва. Так цьогоріч завершилися зйомки короткометражного фільму «Зарваниця» режисерів Яреми Малащука та Романа Хімечя («Сучасне українське кіно»), завершується підготовка фільму «Джура Королевич». Очікуємо на великих екранах стрічку «Червоний. Без лінії фронту».

Також Андрій Осіпов проанонсував початок спільної з Тернопільською кінокомісією роботи над фільмом «Тепер я турок, не козак», зйомки якого розпочнуться цього року.

– Фільм знімається за сценарієм Юрія Мітька. Він створив його ще в 1985 році. Сценарій – особливий, це автобіографія. Він відображає події Другої світової війни – окупація Маріуполя, винищення єврейського населення. Читати його без сліз не можливо, – зазначив пан Осіпов.

Розповів пан Андрій і про завершення зйомок ще однієї стрічки за участю Тернопільської кінокомісії та кінокомпаній із Туреччини та Грузії. Робоча назва фільму – «Пам’ять сонця». Попередньо допрем’єрний показ відбудеться вже цієї осені, зокрема, у вже оновленому до того часу тернопільському «Палаці кіно».



