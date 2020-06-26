Щорічно в операційних Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні проводять більше 3000 операцій

Операційна… Вічна суєта…

Вершиться вища істина буття.

Йде боротьба двох сил,

Цінніша з них – ЖИТТЯ.

Історія операційного відділення бере свій початок зі старої обласної дитячої лікарні, в якій операційний блок з перших днів її існування був функціональним підрозділом хірургічного відділення. Спочатку оперблок був розміщений у двох операційних: хірургічній та ортопедичній. Хірургічна ділилася на ургентну та планову. У 1990 році оперблок відмежувався від хірургічного відділення і став операційним відділенням.

На сьогоднішній день операційне відділення знаходиться на 5 і 6 поверхах та сформовано на базі 6 операційних, що забезпечують безперервну роботу усіх відділів хірургічного профілю лікарні:

✅ хірургічна планова;

✅ хірургічна ургентна;

✅ ортопедо-травматологічна;

✅ офтальмологічна;

✅ ЛОР із щелепно-лицевою хірургією;

✅ операційна для новонароджених.

Щорічно у операційних КНП «ТОДКЛ» ТОР проводиться більше 3000 операцій.

Невпізнанно змінилися вигляд і оснащення відділення у теперішній час. Усі операційні після капітального ремонту та оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє виконувати різні оперативні втручання на високому професійному рівні. Тепер операційні набули сучасного, європейського вигляду.

Адміністрація лікарні завжди сприяє покращенню матеріальної бази відділення, а чітко налагоджена співпраця підрозділу з іншими відділеннями забезпечує добрі результати лікування дітей.

З грудня 2006 року завідує операційним відділенням Боднарчук Василь Любомирович – лікар вищої кваліфікаційної категорії, дитячий хірург із стажем роботи 32 роки, куратор хірургії новонароджених.

У відділенні, під керівництвом старшої медичної сестри Панас Надії Ярославівни (вища категорія) працюють медичні сестри з багаторічним стажем роботи:

☑️Петришин Галина Богданівна – вища категорія;

☑️Муравська Ірина Степанівна – вища категорія;

☑️Довгань Марія Володимирівна – вища категорія;

☑️Висоцька Ірина Петрівна – друга категорія;

☑️Гермаківська Мирослава Романівна

☑️Хамелко Тетяна Іванівна

☑️Вівчар Тетяна Левківна

☑️Сокола Ірина Олександрівна

Щоб підтримувати належний санітарний стан відділення і маленькі пацієнти відчували затишок та комфорт чимало зусиль прикладає сестра – господиня Данилець Людмила Андріївна.

КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР