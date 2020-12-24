14:27 | 24.12.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі підрізали чоловіка через погано припарковане авто

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кров

З колото різаною раною живота в лікарню госпіталізували жителя обласного центру. Травми потерпілий отримав після сварки з сусідом.

На місце конфлікту виїжджали правоохоронці. За попередньою інформацією, потерпілий постійно паркував своє авто як і де-попало, перегороджуючи в’їзд та виїзд іншим учасникам руху.

На неодноразові зауваження сусідів він не реагував. 23 грудня близько 7:30 виникла чергова суперечка в результаті якої один із сусідів завдав удар лезом ножа в ділянку живота. Рана, на щастя, виявилася поверхневою. Загрози життю чоловіка немає.

Кривднику доведеться відповідати перед законом згідно статті 125 частина 1 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Триває слідство.

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