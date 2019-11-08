«Смуга захисту» тернополян від намірів Надала

Законодавство щодо водних об’єктів, в основному, регулюється Водним кодексом України. Те, що водні ресурси, які забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу, є обмеженими та уразливими природними об’єктами зрозуміло, мабуть, усім. Саме тому в свій час було замовлено розробку проєкту «Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг Тернопільського ставу та р. Серет», який рішенням Тернопільської міської Ради затвердили у 2004 р.

На інформаційний запит нам вдалось отримати частину цього проєкту, а саме пояснювальну записку та графічні матеріали зі схемою прибережної захисної смуги ставу та ріки. ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу» опрацьовано надані копії записки й приведено в «доступний для людського ока» вигляд. З метою наочності графічні матеріали накладено на оновлену супутникову зйомку території. З матеріалами можна ознайомитись за посиланнями:

1. Проект:

https://drive.google.com/…/1iK9UQYJ4QNoK2-JiFIfvysNP_…/view…

2. Пояснювальна записка:

https://drive.google.com/…/1TzpWwHQTPwhz4eFM3i9Krq5fD…/view…

Цієї інформації досить, щоб кожен тернополянин зміг оцінити законність: підписів голови; рішень кожного з депутатів, членів виконавчого комітету, працівників виконавчих органів і вандалів-архітекторів стосовно територій прибережних захисних смуг та водоохоронних зон у Тернополі.

З оприлюднених документів одразу стає зрозумілим, що нинішній міський голова ігнорує громаду, Україну та її закони, а поліція, прокуратура та інші контролюючі органи саботують виконання своїх функцій.

Команда голови, й сам голова, повинні нести відповідальність за порушення законодавства, а об’єкти, які не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Громада не повинна витрачати свій час на протести щодо знищення зелених насаджень та намірів мера віддати прибережні ділянки під незаконну забудову, бо цими питаннями повинні займатись правоохоронні, контролюючі та інспектуючі органи й притягувати винних осіб до відповідальності.

Не дамо забудувати наше озеро!

ДемАльянс Тернопіль