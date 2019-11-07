Картини-ілюзії Олега Шупляка з Бережан представлено на вернісажі в Парижі

Вернісаж виставки робіт відомого сучасного художника, майстра оптичних ілюзій, нашого земляка Олега Шупляка цієї осені представлено в Культурно-інформаційному центрі Посольства України в столиці Франції – Парижі. Авторська назва виставки картин із подвійним змістом – “Двовзори”.

Також у жовтні відбулися зустріч із Олегом Шупляком за участі його дружини Галини, колег-митців, активістів української діаспори у Франції та виставка його картин-ілюзій в Українській школі при церкві Святого Володимира Великого у Парижі.

Неординарний креативний художник, педагог Олег Шупляк народився 23 вересня 1967 у с. Біще Бережанського району. Член Національної спілки художників України (2000), заслужений художник України (2017). Лауреат премій ім. Михайла Бойчука (2014), Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких (2018).

Олег Шупляк закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю архітектор, однак його захопленням завжди був живопис. Використовує відточену техніку архітектора для створення своїх інтригуючих оптичних ілюзій. Митець працює у різних жанрах. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій із подвійним змістом). Часто його роботи представляють відомих історичних діячів, художників, письменників, вчених, як Вінсентван Гог, Поль Гоген, Клод Моне, Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Леонардо да Вінчі, Нікола Тесла тощо. Колекція художника налічує понад 200 картин. Екстравагантні портрети, складені з рослин, предметів і тварин, створював італійський художник XVI століття Джузеппе Арчімбальдо. На початку XX століття художники-сюрреалісти Макс Ернст і Рене Магріт знову відкрили прийоми композиції облич, захованих у їхніх картинах, а сьогодні це робить Олег Шупляк. Окрім картин-ілюзій художник також зображує природу, важливі миті життя тощо.

О.Шупляк є учасником численних колективних та персональних виставок. Першу персональну виставку організував у 1991 р. у Бережанському краєзнавчому музеї. Від 1990 р. провів більше трьох десятків персональних виставок в Україні та за рубежем. У 2018-му О.Шупляка нагороджено Всеукраїнською премією ім. Братів Лепких. Минулоріч, у березні, демонструвалася його персональна виставка “Dvovzory” в Культурному центрі м. Редонду (Португалія) у рамках фестивалю “Sabores&Saberes”. У квітні – персональна виставка в м. Коломия (Національний музей Покуття). Далі – персональні виставки у м. Мафра (Португалія, Королівський Національний палац), у м. Лісабон, в Музеї Casa Museu Medeiros e Almeida.

Роботи митця є в колекціях Національного музею Тараса Шевченка у Києві, Міністерства культури України, Міжнародного Фонду “Культурне надбання” (Санкт Петербург), а також у приватних колекціях багатьох країн світу.

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

Золота пектораль