Сьогодні на Тернопільщині може застосуватися часткове вимкнення електроенергії

До уваги жителів Тернопільщини!

В усіх регіонах України вимушено застосували графік обмеження постачання електроенергії для промислових та інших користувачів.

Відповідно до розпорядження РДЦ Західного регіону НЕК “Укренерго”, сьогодні в деяких населених пунктах Тернопільської області може застосуватися часткове вимкнення електроенергії.

Рішення про відключення ліній електропостачання приймається через зниження потужності мережі. Перевірити інформацію про відключення світла можна в кол-центрі «Тернопільобленерго» за номером: 0-800-50-90-40.

Нагадуємо, що жителям області потрібно свідомо знизити споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піків (6:00-11:00 та 17:00-23:00), це зменшить ризик перевантаження в мережі та застосування обмежень для споживачів.

Разом переможемо!