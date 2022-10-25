Під Тернополем два молодика вкрали автівку

Учора близько опівночі патрульні отримали повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом в селі Байківці.



Інспектори Вікторія Панчишин та Тарас Катрусяк негайно прибули на місце події та дізналися у заявниці обставини цієї події. Жінка розповіла, що невідомі особи викрали автівку Mercedes та поїхали у невідомому напрямку.

Охоронці порядку негайно розпочали пошуки ймовірних злочинців. Вже за лічені хвилини, на виїзді з населеного пункту працівники районного відділку поліції виявили викрадений автомобіль, але правопорушників на місці не було.

Патрульні ж, продовжили перевіряти прилеглу територію, та, на одній з вулиць села, помітили двох підозрілих чоловіків, які, ймовірно, були причетні до незаконного заволодіння транспортним засобом. Патрульні швидко зупинили та затримали підозрілих громадян.

Чоловіки відмовились надати будь-які пояснення, тож охоронці порядку передали їх працівникам карного розшуку для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.