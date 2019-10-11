500 грн + солодкий, або міцний подарунок: Тернопільська школа №6 оголосила конкурс

Директор Тернопільської школи №6 ім. Н. Яремчука Олександр Остапчук вчора на своїй сторінці у Facebook розмістив оголошення про новий конкурс, за який передбачено гроші:

Друзі! Оголошуємо конкурс на найкращий логотип клубу “Шості школи і К°” Дата підбиття результатів: 18 жовтня 2019 р. Просимо всіх, хто має хист у цій справі, надсилати ідеї на сторінку “Шості школи і К°”, або на мою сторінку, або на ел. адр. sowa_@ukr.net Переможцю — приз: 500 грн.+солодкий або міцний подарунок. Просимо підлостей не друкувати, бо любимо вас і буде образливо нам.