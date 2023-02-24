Сьогодні світ побачить унікальну марку “ПТН ПНХ!”

Наше життя тепер вимірюється від лютого до лютого. Але ми маємо памятати, що війна розпочалась 9 років тому з окупації Криму.

Ми не зламалися, ми подолали безліч випробувань, і ми переможемо. Змусимо відповідати всіх, хто приніс це зло, цю війну на нашу землю. Увесь терор, усі вбивства, усі катування, усе мародерство.

На цьому випуску марки зображено одну з семи робіт всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі. Він їх створив анонімно у 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, який відправляє в нокаут путіна, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку “ПТН ПНХ!” стане учасником благодійного проєкту.