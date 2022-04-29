Сьогодні у Тернополі День жалоби

У зв’язку із загибеллю бійців підрозділу добровольчого загону роти «Тернопіль» Сергія Рудого, Тараса Гогуся та Михайла Гудзя, життя яких обірвалось від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Луганщині, 29 квітня на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та відмінено розважально-концертні заходи.

Рекомендуємо також органам державної влади та суб’єктам господарювання приспустити Державний Прапор України.

Нагадаємо, 27 квітня, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, загинули троє бійців підрозділу добровольчого загону роти «Тернопіль». Це:

43-річний старший лейтенант поліції Гудзь Михайло Сергійович, інспектор – снайпер взводу №2 РПСПОП «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області;

51-річний старший сержант поліції Гогусь Тарас Зеновійович, поліцейський взводу №1 РПСПОП «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області;

44-річний капітан поліції Рудий Сергій Андрійович, інспектор-черговий чергової частини РПСПОП «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області.

Вічна пам’ять Героям!