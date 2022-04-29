На Тернопільщині нетверезий водій в’їхав у бетонні блоки: двоє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 квітня в с. Скоморохи Чортківського району. Близько 22.00 годин водій автомобіля «Opel Insignia», 30-річний житель с. Соколів Золотопотіцької територіальної громади, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонні блоки.

Внаслідок аварії травми отримав сам водій автомобіля і його пасажирка, 18-річна односельчанка. Дівчину спершу госпіталізували в Бучацьку лікарню, а згодом перевезли до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.

Водій від госпіталізації відмовився, але крім травмувань, медики встановили, що у нього алкогольне сп’яніння.