В бою за волю загинув Євген Дяків з Тернопільщини

На жаль, ще один Воїн Світла оберігатиме з небес відтепер нашу Україну. Сумна звістка надійшла до Монастириської громади, повідомляє Чортківська військова адміністрація.

10 листопада 2024 року в бою за волю і незалежність нашої держави загинув Євген ДЯКІВ, житель села Швейків Монастириської громади, 1984 року народження. Свій останній бій Герой прийняв в населеному пункті Миколаївка Краматорського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Ціна свободи надвисока. Тому нашим святим обов’язком є збереження пам’яті про відважного Воїна.

Легкого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!🕯🙏