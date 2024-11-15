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Пантеон Героїв 

В бою за волю загинув Євген Дяків з Тернопільщини

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На жаль, ще один Воїн Світла оберігатиме з небес відтепер нашу Україну. Сумна звістка надійшла до Монастириської громади, повідомляє Чортківська військова адміністрація.

10 листопада 2024 року в бою за волю і незалежність нашої держави загинув Євген ДЯКІВ, житель села Швейків Монастириської громади, 1984 року народження. Свій останній бій Герой прийняв в населеному пункті Миколаївка Краматорського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Ціна свободи надвисока. Тому нашим святим обов’язком є збереження пам’яті про відважного Воїна.

Легкого і благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України!🕯🙏

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