Список керівників ЖЕКів, на яких має вплив тернопільський мер

ЖЕКам і медичним закладам Тернополя надійшло неофіційне прохання від Сергія Надала збирати підписи за відкликання трьох міських депутатів, яких ВО «Свобода» виключила з партії і тепер силоміць вимагає скласти їх депутатські мандати.

Про це повідомив один з так званих “зрадників” Іван Сороколіт.

– Надіємось, що в директорів та власників ЖЕКів вистачає розуму і гідності не займатись дурницями. Пам’ятайте, що якщо Ви зголоситесь стати інструментом брудної гри міського голови Сергія Надала, то до Вас обов’язково прийдуть в гості мирно поспілкуватись і громадські активісти, і справжні виборці. Всім буде цікаво, що це за душевний порив у вас трапився щодо бажання відкликати депутатів, що ви аж зайнялись організацією збору підписів. Культурно та з повагою до Вас просимо серйозно поставитись до цього застереження та поради, – повідомив Іван Сороколіт.

Депутат також навів перелік ЖЕКів, які, ймовірно, і отримали дану вказівку від міського голови: ПП Люкс – директор Степан Гевко, ПП Східний Масив – директор Михайло Дереворіз, ПП Благоустрій – директор Галина Гевко, ТОВ “Мрія” – директор Михайло Лучко, власник Олександр Котик, ТОВ “Вікторія-М” – директор Надія Коваль, ПП “Дружба Сервіс Житло” – директор Олег Лемега (за наявною інформацію, саме з цього ЖЕКу привозились смітники під міську раду для влаштування “шоу”), ЖБК 13 – директор Роман Савула, ТОВ “Коменерго Тернопіль” – директор Ігор Кравець, ПП “Наш Дім” – директор Анатолій Дмитришин, ТОВ “Совр” – директор Володимир Білик, ПП “Сонячне” – директор Мирослава Ленчишин.

Нагадаємо, що Іван Сороколіт очолює постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради, тому добре обізнаний з кожним керівником ЖЕКу та обслуговуючої організації, відповідно може з ними говорити на рівні і висловлювати претензії у разі незрозумілих дій (пов’язаних не лише з комунальною господаркою міста) з їх боку.

Репортер