У Тернополі через давню образу побилися четверо дівчат

Нещодавно неприємно відзначилися дві 19-річні тернополянки. Побачивши на вулиці знайомих дівчат, сестер 17-ти та 15-ти років, згадали їм давню образу.

Старші скористалися своєю фізичною перевагою й нанесли школярками кілька ударів по обличчю. На щастя, обійшлося без серйозний травм. У сестер діагностували травми носи та гематоми обличчі.

Поліцейські вже знайшли та поспілкувались з кривдницями. Ушкодження, які вони спричинили своїм жертвам, кваліфікували як легкі, відтак правоохоронці відкрили кримінальне провадження з відповідною кваліфікацією – частина 1 стаття 125 Кримінального кодексу України.