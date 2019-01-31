Стало відомо, хто найімовірніше очолить елітну школу в Тернополі

Заключний етап конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов відбувся 29 січня, в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради. Участь у ньому взяла кандидат на цю посаду – вчитель української мови і літератури Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького Руслана Петрокушин. Про це йдеться на офіційному сайті навчального закладу.

Оцінювала відповідність претендентки вимогам законодавства України конкурсна комісія, до складу якої увійшло 16 членів із числа представників батьківського й трудового колективів школи, міської ради, громадських та профспілкових організацій. Очолив її заступник міського голови Леонід Бицюра.

Після першого етапу конкурсного відбору, який Руслана Петрокушин успішно пройшла, та зустрічі з колективом школи, на другому, заключному етапі, згідно з Положенням, кандидат презентувала перспективу розвитку закладу на найближчі п’ять років.

Представляючи своє бачення, Руслана Петрокушин наголосила, що поглиблене вивчення англійської мови і надалі залишатиметься пріоритетним у цьому навчальному закладі, і, окрім власне навчального процесу, знання англійської у школярів вдосконалюватимуться і під час позакласних заходів, і шляхом спілкування з носіями мови, і завдяки роботі над інтегрованими проектами, і участі у різноманітних міжнародних освітніх програмах тощо. Обов’язковим, на думку кандидата, має бути і збереження в школі вивчення другої іноземної мови (французької, німецької). Разом із тим, велику увагу варто приділити оновленню лабораторної бази школи, зокрема, для таких дисциплін, як фізика, хімія, біологія, а також вивченню мистецтва. Взагалі, на думку Руслани Петрокушин, розвиток творчого потенціалу дітей та їхніх творчих здібностей в школі вимагає більшої уваги.

Серед аспектів загального розвитку школи, як оголосила кандидат, важливими є співпраця з батьківською громадськістю, розвиток учнівського самоврядування, співпраця з громадськими організаціями. Однак серед усіх нововведень, важливим, як переконана Руслана Петрокушин, є збереження вже існуючих шкільних традицій, серед яких День духовності, Благодійний осінній ярмарок, мистецький звіт школи, проведення різноманітних заходів на оновленому шкільному майданчику, аби зміцнювати командний дух учнів школи. А загалом, перспективу розвитку навчального закладу кандидат вбачає у спільній та плідній роботі усього вчительського колективу, аби разом обирати ті напрямки роботи, що сприяли б розвитку та позитивному іміджу школи. Після презентації Руслана Петрокушин відповіла і на ряд запитань членів комісії, серед яких, зокрема, йшлося про духовність та її роль у навчальному процесі, акцентування на національній ідентифікації школярів, використання на уроках електронних гаджетів, можливості для гурткової роботи в школі тощо. Після цього кандидат склала тест на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, Закону про загально-середню освіту, вікової та конфліктної психологій, письмово вирішила ситуаційне завдання, а потім озвучила для присутніх свій варіант його розв’язання.

В результаті із 16 питань конкурсного завдання Руслана Петрокушин правильно відповіла на 13, а загалом, після виставлення своїх оцінок усіма членами конкурсної комісії, її виступ набрав 29,25 балів із 31 можливого, що становить 94 відсотки.

Підсумовуючи роботу конкурсної комісії, Леонід Бицюра пояснив: «Після завершення конкурсного відбору ми рекомендуватимемо кандидатуру Руслани Петрокушин міському голові, який бере до уваги наше рішення, після чого визначається із терміном, на який буде підписаний контракт із новим керівником закладу”. Як переконаний Леонід Олексійович, лише практика, реальна робота можуть показати, як кандидат на посаду директора третьої школи впорається з викликами, які перед нею стоять, – вирівняти ситуацію, знайти контакт з батьківською спільнотою, шкільною радою, працювати з педагогічним колективом, що вимагає дієвого діалогу.

«Своїми результатами я задоволена. Мене приємно вразила і атмосфера під час конкурсу, – поділились враженнями після завершення конкурсу Руслана Петрокушин. – Я не відчула до себе ні упередженого ставлення зі сторони комісії, ні негативу. Усі питання були конструктивними. Хоча мені й не вдалося відповісти повністю на усі, але з часом я зможу дати на них відповідь. Нова система відбору допомагає підбирати більш кваліфікованих керівників, оскільки, згідно з вимогами, він повинен бути обізнаний і у законодавчій сфері, і бути в темі усіх освітніх новинок та можливостей для розвитку школи».

Остаточне рішення результатів конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору має бути оприлюднене на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

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