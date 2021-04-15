Стан більшості фонтанів у Тернополі — критичний

Напіввесна триває, але теплі дні настануть, а за ними — й літо, тож готуємося до відкриття сезону фонтанів. На жаль, стан більшості з них — критичний. Йдеться і про естетичний вигляд, і про технічне устаткування водограїв. Дощі, буревії, снігопади, замерзання, розмерзання — всі ці погодні фактори негативно впливають і на те, і на те, тож фонтани вимагають постійного ретельного догляду, поточних, а періодично — й ґрунтовних ремонтів. Про це повідомляють у “Тернопільводоканалі”.

Як не прикро, не менш нищівний вплив, ніж погодні умови, на водограї має й ставлення самих містян до комунального майна. Окрім двох резонансних крадіжок кабелю з аераційних фонтанів, “зникають” і дрібніші деталі на інших, чимало частин, заради розваги, ламають-гнуть-виривають “з м’ясом”… Не завжди це відбувається вночі, без свідків. Часто людська байдужість дозволяє вандалам і злодіям почуватися безкарними. Ніхто не закликає вступати із ними в двобій — достатньо повідомити про злочинні дії поліції.

““Тернопільводоканал” зараз модернізує кілька стратегічних об’єктів, є повсякденна робота, щоб були цілодобовими водопостачання й водовідведення, є аварійні ситуації, тож кожні робочі руки — на вагу золота, — каже в.о. начальника відділу каналізаційних мереж Андрій Костяк. — Але розуміємо, що фонтани — окраса нашого міста, улюблені місця відпочинку тернополян в спекотні дні, для фотосесій… Тому віднайдемо ресурси, аби функціонували якнайкраще, уже розплановано й розпочато першочергові роботи й поточні ремонти. Сподіваємось, що й люди цінуватимуть їх”.

Обнадіює, що в цьогорічному міському бюджеті закладено кошти не тільки на капітальні ремонти двох міських фонтанів — “Квітка терену” на бульварі Шевченка та в парку “Топільче” (найближчим часом тендерним шляхом з’ясується, хто їх здійснюватиме), а й на витрати для обслуговування й поточних ремонтів водограїв.