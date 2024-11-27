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Новини Тернополя 

Стан з постачанням електроенергії залишається критичним на Тернопільщині

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⚡ Жителям Тернопільщини щодо  загальної ситуації по енергозабезпеченню Тернопільської області.
Як вже повідомлялося, вчора головний енергооб’єкт області виведено з ладу.
⚠️ Стан з постачанням електроенергії залишається критичним, повідомляють у військовій адміністрації.

За добу вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити функціонування всіх важливих об’єктів критичноі та соціальноі інфраструктури.

  • Продовжуємо працювати над стабілізацією ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж 🤝 сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.
    ➡️ АТ “Тернопільобленерго” вимушено запроводило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися в залежності від наявних обсягів енергетичних ресурсів.
    ➡️ Зобов’язано АТ «Тернопільобленерго» і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами.
    ❗ Прохання до всіх – застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.
    ❗ Водночас потрібно пам’ятати, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру для того, щоб посіяти паніку, зневіру і поставити нас на коліна.
    ❗ Йому цього не вдасться!
    🇺🇦 Вистоїмо! 🇺🇦 Переможемо!
    🇺🇦 Слава Україні!

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