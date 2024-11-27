Стан з постачанням електроенергії залишається критичним на Тернопільщині
⚡ Жителям Тернопільщини щодо загальної ситуації по енергозабезпеченню Тернопільської області.
Як вже повідомлялося, вчора головний енергооб’єкт області виведено з ладу.
⚠️ Стан з постачанням електроенергії залишається критичним, повідомляють у військовій адміністрації.
За добу вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити функціонування всіх важливих об’єктів критичноі та соціальноі інфраструктури.
- Продовжуємо працювати над стабілізацією ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж 🤝 сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.
➡️ АТ “Тернопільобленерго” вимушено запроводило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися в залежності від наявних обсягів енергетичних ресурсів.
➡️ Зобов’язано АТ «Тернопільобленерго» і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами.
❗ Прохання до всіх – застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.
❗ Водночас потрібно пам’ятати, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру для того, щоб посіяти паніку, зневіру і поставити нас на коліна.
❗ Йому цього не вдасться!
🇺🇦 Вистоїмо! 🇺🇦 Переможемо!
🇺🇦 Слава Україні!