Стан з постачанням електроенергії залишається критичним на Тернопільщині

⚡ Жителям Тернопільщини щодо загальної ситуації по енергозабезпеченню Тернопільської області.

Як вже повідомлялося, вчора головний енергооб’єкт області виведено з ладу.

⚠️ Стан з постачанням електроенергії залишається критичним, повідомляють у військовій адміністрації.

За добу вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити функціонування всіх важливих об’єктів критичноі та соціальноі інфраструктури.

Продовжуємо працювати над стабілізацією ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж 🤝 сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.

➡️ АТ “Тернопільобленерго” вимушено запроводило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися в залежності від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

➡️ Зобов’язано АТ «Тернопільобленерго» і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами.

❗ Прохання до всіх – застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.

❗ Водночас потрібно пам’ятати, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру для того, щоб посіяти паніку, зневіру і поставити нас на коліна.

❗ Йому цього не вдасться!

🇺🇦 Вистоїмо! 🇺🇦 Переможемо!

🇺🇦 Слава Україні!