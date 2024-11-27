Судитимуть 2 тернополян, які за винагороду, підпалили військовий фургон

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 2 тернополян, обвинувачених у перешкоджанні законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням в особливий період, та умисному знищенні чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194).

За даними слідства, 2 місцевих мешканців, віком 54 та 56 років, шукали легкого заробітку через Telegram-канал. У цьому месенджері їм запропонували отримати 2500 доларів США за підпал військового авто. Також автор пропозиції надіслав паліям детальні інструкції щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

16 вересня 2024 року в одному з мікрорайонів Тернополя обвинувачені помітили у дворі багатоповерхівки транспортний засіб ЗАЗ Vida Cargo, пофарбований в зелений колір, сфотографували його мобільним телефоном і відправили фото замовнику підпалу через Телеграм.

Наступної ночі, вони вилили на капот та вітрове скло військового авто завчасно підготовлену суміш бензину і моторного мастила та підпалили її. Свої дії палії фіксували на відео для звіту про виконану «роботу». У наслідок протиправних дій учасників злочинної групи вогонь пошкодив автомобіль ЗАЗ Vida Cargo, який використовувався військовослужбовцями ЗСУ, та припаркований поруч із ним автомобіль Toyota Avensis. Розмір завданих збитків становить близько 630 тис грн.

Після затримання обох спільників правоохоронці вилучили в них смартфон, на якому зберігався відеозапис, а також інструкції замовника щодо підготовки і виконання злочину.

Завершено досудове розслідування, що здійснювалислідчі УСБУ в Тернопільській області.

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