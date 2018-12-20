Стереотип, що справжні хлопці існують лиш в казках, взялися зруйнувати школярі з Тернопілля

Саме такий образний стереотип взялися зруйнувати учні 4 класу Малоходачківської ЗОШ I-III cтупенів під егідою класовода Марії Петрівни Попів. Та й кращої нагоди для проведення такого неординарного заходу годі придумати: 6 грудня — знаменна дата в календарі Збройних сил України.

Атмосфера свята, створена учнями, була вражаючою: від імпровізацій військових костюмів (беретів, кепок у стилі мілітарі, камуфляжів) до справжніх випробувань на спритність і мужність. Вся увага аудиторії була прикута до сімох юнаків, які, примірявши бойове вбрання, перетворилися зі звичайних школярів на справжніх українських лицарів. А яка ж вона, перевірка бойового духу? Четвертокласники помірялися силами у багатьох цікавих номінаціях на першість: «Одягнися по свистку», «Силова підготовка», «Влучи у ціль», «Підкорювачі небес». Перевіряли й інтелектуальні здібності (конкурс «Наш солдат розумом багатий»), а також вміння якомога швидше поїсти («Кращий кашолюб»).

А в перервах між випробуваннями лунали оригінальні пісенні композиції та щирі поетичні рядки у виконанні дівчаток-однокласниць. Не обійшлося на святі і без гумору: сценка-імітація «Осінній призив» про тих, хто намагається «відкосити» від служби, зірвала овації залу, а виконавицю ролі лікаря, Софію Заблоцьку, цілком справедливо глядачі нарекли справжнім медиком. Щирі посмішки викликала і гумореска «Дубова ракета», яку декламував Олег Балабан (автор — Павло Глазовий).

Підготувала класовод своєрідний квест і для глядачів: вони продемонстрували безпомилкову обізнаність стосовно історії Збройних сил України.

Наприкінці свята про свою службу розповів воїн-афганець Михайло Кащишин, який із власного досвіду знає, що таке війна. Він нагороджений багатьма відзнаками й медалями.

У запеклому армреслінговому змаганні стало відоме ім’я головного переможця імпровізованих баталій. Об’єктивне журі (Тетяна Тихонюк, завідуюча клубом, та Христина Плуговська, завідуюча бібліотекою-філією села М. Ходачків) відзначили почесними грамотами усіх «вояків» та нагородили медаллю «Генерал класу» Руслана Гаха — лідера турнірної таблиці за підсумками усіх конкурсів.

Людмила БАРАБАШ.

Подільське слово