Обласні депутати підтримали положення щодо відзначення преміями учнів, студентів закладів освіти Тернопільщини

Премії започатковано з метою підтримки інтелектуально обдарованих учнів, студентів закладів освіти Тернопільщини, активізація їх потенційних можливостей, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості.

Положення регламентує призначення та виплату одноразових премій за високі результати участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з базових дисциплін. Одноразову грошову премію можуть отримати учні, студенти закладів освіти Тернопільської області, котрі одержали за результатами ЗНО, починаючи з 2018 року, по 200 балів з одного-трьох предметів.

Тернопільська обласна рада