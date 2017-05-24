Страшна статистика: щодня в Україні трапляється насильство у сім’ях…

Щодня на службу 102 надходять виклики про вчинення насильства у сім’ї.

Згідно чинного законодавства, за умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, порушник притягуються до адміністративної відповідальності, у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.