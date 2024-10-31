Вчора, 30 жовтня, на зустрічі з трудовим колективом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький дав чітку відповідь на хвилююче для всіх запитання «чи буде об’єднання університетів у Тернополі», пише tenews.org.ua.

На найближчі пів року не планується жодних змін стосовно тернопільських закладів. Але скажу правду: можуть бути зміни в майбутньому. Я вас дуже буду просити, як зрілий колектив, як люди відповідальні, як люди, які розуміють вартість академічної спільноти, як освітяни, які розуміють, що нам з вами потрібно модернізувати нашу систему вищої освіти… Для Тернополя (з такою кількістю населення) 4 університети – це не по-європейськи, – зазначив заступник. Розуміємо, що військовий стан в Україні значно впливає на кількість вступників, адже число емігрантів зростає.

Також Михайло Винницький звернувся до колективу ТНПУ, щоб розглянули можливі варіанти майбутньої співпраці як між вишами, так і архітектурний вигляд університетів, що полегшить сприйняття того, що буде відбуватися через пів року.

Але не варто розсіювати паніку, а навпаки направити свою увагу та сили на реалізацію нових освітньо-наукових проєктів, каже Михайло Винницький.

Також вчора на зустрічі заступник Міністра представив колективу нового ректора.