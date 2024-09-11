Діти з Теребовлянської та Тернопільської громад, що на Тернопільщині, зібрали понад 160 тисяч гривень для ЗСУ. Кошти збирали під час майстеркласів зі створення свічок. В них взяли участь 160 дітей. За зароблені гроші придбали автомобіль для військових.

Про це “Суспільному” розповіла голова організації “Весь світ в очах дитини” Мар’яна Кацімон.

“Ми не оголошували грошовий збір, а вирішили організувати проєкт “Збережемо життя”, де проводили майстеркласи для дітей. Ми закупляли ворщину, дітки робили свічки, забирали їх додому, а за майстерклас платили 100 гривень. Таким чином вдалося зібрати гроші на автомобіль”.

За її словами, така ініціатива відбулася не вперше:

“Це не перша наша ініціатива — раніше ми збирали гроші на подарунки для реабілітаційного центру, але цього разу вирішили підтримати військових, бо зрозуміли, що автомобіль — це реальна потреба на фронті”.

Діти знали, що їхня праця спрямована на підтримку українських захисників, що ще більше мотивувало їх, розповіла Мар’яна Кацімон.

“Діти з радістю брали участь у майстеркласах, адже не лише долучалися до благодійності, а й після майстеркласу могли забрати виготовлену свічку собі”.

За її словами, автомобіль передали 45-й бригаді, що виконує бойові завдання на Донеччині.