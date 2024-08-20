Для здобуття незалежності нашої держави було пролито і досі проливається дорогоцінна крові, а тому й Центр переливання крові у Тернополі закликає вас долучатись до кроводач на потреби військовослужбовців ЗСУ, котрі ціною власного життя та здоров’я продовжують виборювати нашу незалежність, нашу спільну велику перемогу над загарбником! Крім того, варто не забувати й про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів – їм необхідна донорська кров.