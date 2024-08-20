10:25 | 20.08.2024
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Новини Тернополя 

Тернополян запрошують до «Спільної донації крові з нагоди Незалежності України» з 20 по 24 серпня!

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Для здобуття незалежності нашої держави було пролито і досі проливається дорогоцінна крові, а тому й Центр переливання крові у Тернополі закликає вас долучатись до кроводач на потреби військовослужбовців ЗСУ, котрі ціною власного життя та здоров’я продовжують виборювати нашу незалежність, нашу спільну велику перемогу над загарбником! Крім того, варто не забувати й про цивільних, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів – їм необхідна донорська кров.💔

Тернопільський центр крові запрошує вас задонатити кров на потреби наших захисників та зробити свій посильний внесок у збереження незалежності нашої неньки України!💙💛

Очікуємо вас з 20 по 23 серпня, з 08:00 до 13:00 в Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою місто Тернопіль, вулиця Клінічна 8.

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