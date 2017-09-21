21 цитата Лілії Мусіхіної з нагоди 21 вересня – її дня народження

Згідно з документами про народження, сьогодні в відомої силою духу, витривалістю, майстерним художнім словом тернополянки Лілії Мусіхіної день народження. З цієї нагоди “Погляд” вибрав цитати іменинниці з інтерв’ю. Слова, які мотивують рухатися вперед з гідністю, як Лілія Мусіхіна.

Досьє “Погляду”. Ліля Мусіхіна народилася 1978 р. у Тернополі. Закінчила Тернопільську ЗОШ №11, Тернопільський національний педагогічний університет (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»). У 2000-2005 рр. керувала гуртками військово-патріотичного виховання у школах Тернополя. У 2006-2010 рр. — редактор дитячих видань ВІД «Діана плюс». Автор журналу «National Geographic Україна». У періодиці опублікувала більше сотні дитячих творів. Розробила та опублікувала авторську програму раннього навчання дитини грамоти (журнал «Каліграфія»). Автор кількох книг про народну звичаєвість українців. Зразкова волеонтерка. З чоловіком Сергієм виховує доньку Ельвіру.

№1

«Кожен має своє призначення. Зупинитися на півдорозі, не піти – це означає, можливо, когось вбити. Порушиться вся світобудова».

№2

«Якщо мені бракує якоїсь книжки в цьому житті, намагаюсь її написати сама».

№3

«Там, де фантазія, дуже добре в художньому слові».

№4

«Талант людини – в тому, щоб бути «тут і зараз».

№5

«Щоб навчитися любити, потрібно пережити страждання. Той, хто не страждав, не втрачав близьких, не знайомий із самотністю, не пережив страх реальної смерті, не навчиться любити від усього серця».

№6

«Душа народу – це колективне несвідоме, спільне для якоїсь певної групи».

№7

«На що схожа наша душа? Не знаю. Для мене, мабуть, це сонце над нивою. І вітер. Теплий і свіжий».

№8

«Обожнюю післясмак хороших книг, коли тижнями не покидають думки та відчуття».

№9

«Найважливіша книга для кожного з нас – це книга власного життя. Наповніть її подвигами, пригодами і творіть її так, як твориться будь-який інший творчий акт».

№10

«Дякую всім, хто доводить справу до кінця».

№11

«Мені цікаві міждисциплінарні дослідження, коли можна поєднати антропологію, археологію, фольклористику, співставити матеріальну і духовну культуру. Щоб докопатися до істини одної галузі мало».

№12

«Розуміння, як творилися слова, пошук їхніх праформ допомагають відкрити зародження свідомості».

№13

«Міфологія – це форма описати і зрозуміти світ, а магія – це спосіб його змінити».

№14

«Будь-яка культура – це живий організм».

№15

«Зберегти Україну – це для мене справа честі».

№16

«Рефлексія і осмислення приходить з роками».

№17

«Кобзарі були «газетами», передавали інформацію».

№18

«Куля у свій час дожене кожного зрадника».

№19

«Ніхто не знає себе, доки не прийде до влади».

№20

«Є люди, які намагаються «повісити шторки» й не бачити, що відбувається».

№21

«Годі бути «героєм дивану».

З днем народження, Лілія! Дякуємо, що ти є!