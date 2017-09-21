21 цитата Лілії Мусіхіної з нагоди 21 вересня – її дня народження
Згідно з документами про народження, сьогодні в відомої силою духу, витривалістю, майстерним художнім словом тернополянки Лілії Мусіхіної день народження. З цієї нагоди “Погляд” вибрав цитати іменинниці з інтерв’ю. Слова, які мотивують рухатися вперед з гідністю, як Лілія Мусіхіна.
Досьє “Погляду”. Ліля Мусіхіна народилася 1978 р. у Тернополі. Закінчила Тернопільську ЗОШ №11, Тернопільський національний педагогічний університет (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»). У 2000-2005 рр. керувала гуртками військово-патріотичного виховання у школах Тернополя. У 2006-2010 рр. — редактор дитячих видань ВІД «Діана плюс». Автор журналу «National Geographic Україна». У періодиці опублікувала більше сотні дитячих творів. Розробила та опублікувала авторську програму раннього навчання дитини грамоти (журнал «Каліграфія»). Автор кількох книг про народну звичаєвість українців. Зразкова волеонтерка. З чоловіком Сергієм виховує доньку Ельвіру.
№1
«Кожен має своє призначення. Зупинитися на півдорозі, не піти – це означає, можливо, когось вбити. Порушиться вся світобудова».
№2
«Якщо мені бракує якоїсь книжки в цьому житті, намагаюсь її написати сама».
№3
«Там, де фантазія, дуже добре в художньому слові».
№4
«Талант людини – в тому, щоб бути «тут і зараз».
№5
«Щоб навчитися любити, потрібно пережити страждання. Той, хто не страждав, не втрачав близьких, не знайомий із самотністю, не пережив страх реальної смерті, не навчиться любити від усього серця».
№6
«Душа народу – це колективне несвідоме, спільне для якоїсь певної групи».
№7
«На що схожа наша душа? Не знаю. Для мене, мабуть, це сонце над нивою. І вітер. Теплий і свіжий».
№8
«Обожнюю післясмак хороших книг, коли тижнями не покидають думки та відчуття».
№9
«Найважливіша книга для кожного з нас – це книга власного життя. Наповніть її подвигами, пригодами і творіть її так, як твориться будь-який інший творчий акт».
№10
«Дякую всім, хто доводить справу до кінця».
№11
«Мені цікаві міждисциплінарні дослідження, коли можна поєднати антропологію, археологію, фольклористику, співставити матеріальну і духовну культуру. Щоб докопатися до істини одної галузі мало».
№12
«Розуміння, як творилися слова, пошук їхніх праформ допомагають відкрити зародження свідомості».
№13
«Міфологія – це форма описати і зрозуміти світ, а магія – це спосіб його змінити».
№14
«Будь-яка культура – це живий організм».
№15
«Зберегти Україну – це для мене справа честі».
№16
«Рефлексія і осмислення приходить з роками».
№17
«Кобзарі були «газетами», передавали інформацію».
№18
«Куля у свій час дожене кожного зрадника».
№19
«Ніхто не знає себе, доки не прийде до влади».
№20
«Є люди, які намагаються «повісити шторки» й не бачити, що відбувається».
№21
«Годі бути «героєм дивану».
З днем народження, Лілія! Дякуємо, що ти є!