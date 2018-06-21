Андрій Садовий: «Інвестувати потрібно у культуру та мистецтво, щоб молода людина хотіла працювати і залишатися в Україні»

Як вирішити проблему із садочками, чому децентралізація в Україні відбувається навиворіт та що варто зберегти у Тернополі заради майбутніх поколінь розповів міський голова Львова та лідер «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий під час зустрічі з тернопільськими журналістами

Про садочки і дітей без прописки

Я переконаний, що не можна ділити українців, адже Конституція у нас одна. Львівські садочки також відвідує багато дітей із довколишніх сіл. Ми дивимося на це спокійно, адже поступопово збільшуємо той потенціал, який є у нашому місті. До 2020 року ми хочемо повністю перекрити потребу у місцях садочках. Закінчуємо відновлювати ті садочки, які у минулому були передані в оренду. Зараз хочемо впроваджувати нову практику. У більшості європейських країн немає такого поняття як кімнати для сну, адже у садочках діти не сплять в обід. Тому ми переобладнуємо кімнати для сну і закупляємо для них ліжка, які трансформуються в тумби. У такий спосіб кожен садочок може прийняти на 20-30 дітей більше.Також ми підтримуємо приватні дитячі садочки і дофінансовуємо по 30% на утримання кожної дитини. Теж саме у приватних школах. На моє переконання, ці кошти вони можуть потратити на модернізацію, нову техніку.

Про сміття

Після того, як ми пережили сміттєву блокаду, нам виставили ультиматум, що місто у рік має платити 300 мільйонів. Це такий відкуп за можливість вивозити відходи. Щодня ми сплачуємо мільйон гривень і дійсно держава перестала блокувати вивезення сміття. Існуючий полігон надалі заблокований. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше приступити до будівництва заводу, отримали угоду з ЄБРР на суму 20 мільйонів євро. Також отримали грант на 10 мільйонів євро від екологічних фондів ЄС. І ще 5 мільйонів – пільговий кредит. Це буде один з перших сміттєпереробих заводів, який будується в Україні.В Польщі є 150 таких підприємств.

Про децентралізацію

У 2014 році Верховна Рада дала дуже серйозний імпульс до змін і регіон почали відчувати до себе інше ставлення. Але сьогодні стає зрозуміло, що багато повноважень для місцевого самоврядування, про які раніше говорили, ми не отримаємо. Однак держава пробує перекласти на регіони свої фінансові зобов’язання. Це перешкоджає реальній децентралізації. Сьогодні жодна облдержадміністрації, райдержадміністрація в страшному сні не хоче допускати самостійності міст. Вони хочуть бачити міста як свої підрозділи. І в цьому є велика ментальна проблема. Адже ні на рівні держави, ні на рівні президента їм ніхто не говорить, що ваше завдання думати, як допомогти містам вирішити ту чи іншу проблему. Ваше завдання бути координаторами, а ви хочете бути начальниками.

Об’єднання з обласними центрами

«Самопоміч» пропонувала на державному рівні затвердити таке поняття як метрополія, що якої б входили населені пункти, які знаходяться на відстані 50 кілометрів від обласного центру. Але ця поправка не знайшла розуміння серед депутатів. Сьогодні так виглядає, що всі об’єднання у громади роблять під майбутні мажоритарні округи, щоб вибудувати площадки для депутатів Верховної Ради. Адже дуже часто це місцеві феодали, щоб вони мали свої наділи, своїх людей. Я не можу зрозуміти того, якщо об’єднати дві бідні громади, як вони стануть багатими. Інакше, якщо бідну громаду, приєднати до багатої і ще якщо це центральне місто, тоді ви маєте зовсім іншу якість освіти, культурне, наукове середовище. Тоді це працює. В Україні натомість все навиворіт. Я думаю,що ця система дасть серйозний збій. Це вже починається, адже ті кошти, які громади повинні були отримати з державного бюджету, вони вже не отримують в повному обсязі.

В рамках Львівського виборчого округу ми маємо три великі громади – Винники, Брюховичі і Рудно. Вони мають окреме самоврядування, самостійно обирають своїх міських голів, я їм допомагаю і дофінансовую, але в жодному разі не хочу впливати на їх самостійність. Якщо вони або інші громади приймуть рішення приєднатися до Львова, то ми будемо це розглядати. Запрошувати чи змушувати когось до цього ми не хочемо.

Чому вирішив стати політиком

У мене була мета, збудувати місто, у якому хочеться жити. З часом я зрозумів, що це можливо зробити у повному об’ємі, тільки якщо збудувати країну, в якій хочеться жити. Як це можна зробити – тільки через партійне будівництво і я почав розвивати «Об’єднання «Самопоміч». Сьогодні розумію, що це дало мені великий досвід.

Про розвиток міст

І Львів, і Тернопіль мають прекраснці будівлі, які були збудовані у минулі століття. Дуже важливо кожну з них зберегти, адже збудувати таку ж неможливо. Дуже часто бізнесмени, які орендують ці будівлі або є їх власниками, хочуть щось перебудувати, змінити, зламати. Цього не можна допускати, адже саме вони годуватимуть наступні покоління жителів міста, це той діамант, що приваблюватиме туристів.

Ще я б дуже хотів, щоби наших містах з’являлися будівлі, які будуть пам’ятками архітектури 21 століття. Львову пощастило мати Український Католицький університет, який споруджуєкрасиві сучасні будівлі, в нас є чудове летовище, зараз за міські кошти ми починаємо будувати сучасний палац ігрових видів спорту та міський архів. Це будуть надсучасні споруди, які прикрашатимуть наше місто. Це зовсім інший простір. Ми робимо реконструкцію всіх бібліотек і вони знову перетворюються на вулики, де зберається багато людей. Сьогодні потрібно інвестувати кошти у культуру, в мистецтво, в речі, які спонукають нас думати, щоб молода людина хотіла творити, працювати і залишатися в Україні.