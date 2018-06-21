Юні математики Тернопілля у суперфіналі Міжнародного чемпіонату

П’ятеро юних математиків Тернопілля, які за результатами попередніх етапів XXXI Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач продемонстрували найкращі досягнення, повернулись з міста Вінниці, де відбулись відбірково-тренувальні збори до участі у суперфіналі конкурсу, який традиційно щороку проходить у серпні в Парижі. Доречно зауважити, що з 2010 року 14 наших юних земляків були учасниками суперфіналу та мали нагоду позмагатись у цікавих математичних змаганнях, які насамперед передбачають не лише володіння ґрунтовною підготовкою з предмета, але й уміння логічно та креативно застосовувати здобуті знання у нестандартних ситуаціях. Аудиторія суперфіналістів Міжнародного чемпіонату досить широка, постійними її учасниками є школярі з Швеції, Іспанії, Канади, Японії, ПАР та інших куточків планети. Тож нагода випробувати свої сили у найскладнішому етапі змагань принадна знайомством з однолітками із спільними інтересами з усього світу.

Щиро радіємо за представників Тернопільщини, які цього року у складі збірної України братимуть участь у завершальному етапі змагань. Наші фаворити: учениця 8 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 29 Гринтус Катерина та учень 11 класу Заліщицької державної гімназії Гірний Микола. У перемозі школярів заслуга наставників – учителя математики Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 29 Дворак Галини Григорівни та Кузь Світлани Михайлівни, учителя математики Заліщицької державної гімназії.

Не менш значні здобутки за результатами відбірково-тренувальних зборів у школярів Тернопілля, а саме у дев’ятикласника Парнети Олега і десятикласника Тимчишина Назарія з Козівської державної української гімназії імені В.Герети та шестикласниці Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Карпенко Вікторії. Сподіваємось, що жага до перемоги, бажання знаходити шляхи розв’язання складних та нестандартних завдань, уміння логічно та креативно міркувати стануть вірними супутниками юним математикам у наступних різноманітних інтелектуальних змаганнях.

Варто відмітити належну роботу освітян Тернопілля щодо організації, підготовки та забезпечення участі учнівських команд області в усіх етапах чемпіонату, а саме учителів математики Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, зокрема Домбровської Галини Михайлівни; учителя математики Козівської державної української гімназії імені В.Герети Шиманської Галини Петрівни, учителя математики Чугалівської ЗОШ І-ІІ ступенів Кременецького району Медецької Надії Степанівни, учителя математики ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Гусятин Вацлавів Світлани Володимирівни.

Адміністрація інституту щиро вітає учнів, учителів та батьків з успішним виступом школярів у XXXI Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач та зичить перемоги учасникам суперфіналу змагань. Бажаємо усім школярам впевненості, наполегливості, успіху в оволодінні складної, але водночас дивовижної науки – математики!