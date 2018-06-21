Масштабне оновлення траси на ділянці Тернопіль-Підволочиськ у розпалі (фото)

Масштабне оновлення траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на ділянці Тернопіль-Підволочиськ у розпалі. Нагадаємо, у рамках Урядової ініціативи «Капітальний ремонт країни» виділили кошти на оновлення 38,9 кілометрів траси.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області проводить повноцінний ремонт основи. Товщина регенерованого шару складає 22 см. Далі влаштовується вирівнюючий шар асфальтобетону(10 см) і верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону (5 см).

Для оптимізації процесу назустріч одна одній рухаються дві бригади підрядника. Станом на 17 червня розрив між ремонтованими ділянками становив лише 2 км 200 м. На решті протяжності, себто 36,7 км, проведено фрезування, регенерація покриття, а також влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону. На майже 3 кілометрах навіть уклали верхній шар з щебенево-мастикового асфальтобетону.