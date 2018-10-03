Антивандальну арт-інсталяцію за 28 тисяч доларів встановили на набережній в Тернополі

Впродовж двох днів тернополяни мали нагоду спостерігати біля Тернопільського замку незвичну арт-інсталяцію, особливо привабливу в нічний час. Її у наше місто привезли для реклами, відтак знову забрали в Київ.

Виготовили інсталяцію в Сполучених Штатах Америки, вартість споруди такого розміру, діаметром 2 метри, становить 28 тисяч доларів. Продавці надають гарантію 5 років.

Як розповів “Погляду” директор компанії, яка займається продажем цих інсталяцій в Україні, Ігор Великий, виготовили споруду з нержавіючої сталі, а зверху нанесли спеціальне 5-шарове покриття.

Це — сучасний продукт, який говорить про певну нову модель окраси міста, його брендингу, який може вдало вписатися у будь-який ландшафт, — сказав Ігор Великий. — Найбільш приваблива ця інсталяція в нічний час, хоча і вдень виглядає доволі непогано. Вона оснащена спеціальною потужною LED-підсвіткою. Таку інсталяцію можна використовувати і як деталь фонтану.

Ірина Юрко.

Фото та відео Андрія Даньчука, відеостудія ART-RECORD.