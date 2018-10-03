Збиткове комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» буде будувати багатоквартирні житлові будинки

Збиткове комунальне підприємство «Тернопільелектротранс», яке не може заплатити зарплату працівникам і планує підняти плату за проїзд до 6 грн., буде будувати багатоквартирні житлові будинки та гаражі за адресою вул. Тролейбусна,7а в м. Тернопіль, – пише ГІП.

На вул. Тролейбусній в м. Тернопіль на протязі багатьох років знаходилось і працювало Комунальне Підприємство “Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця”, яке після приходу до влади Надала С.В., дане підприємство довели до банкрутства, працівників звільнили та землю площею 2,59 га, передали КП «Тернопільелектротранс». Після чого дана земельна ділянка була поділена на дві частини на 1,255 га., та 1,3705 га.

В серпні 2018року Тернопільська міська рада затвердила проект проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 1,3705га за адресою вул. Тролейбусна,7а комунальному підприємству «Тернопільелектротранс», яким дозволено змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,3705га (кад. Номер 6110100000:13:006:0056) для будівництва та обслуговування групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами за адресою вул. Тролейбусна,7а.

Тобто збиткове комунальне підприємство, яке не має коштів платити заробітну плату працівникам планує будувати групу житлових будинків та ще хоче підняти тарифи на проїзд!

Однак скоріше всього КП «Тернопільелектротрас» повторить досвід КП «Тернопільбудінвестзамовник» та інших комунальних підприємств, які в обхід аукціону на землю і через інвестиційну угоду безоплатно «подарує» землю приватній будівельній фірмі, яка побудує будинки, а міський бюджет і саме комунальне підприємство недоотримає мільйони гривень.

Вартість землі на вул. Тролейбусна за ринковими цінами становить 10000 дол. США за 1 сотку тобто місто могло б продати землю та отримати більше 1 370 500 дол. США це близько 39 млн. грн. А ще плюс плата в якості пайової участі у розвитку інфраструктури міста від 3% до 6% від вартості будівництва та податки в місцевий і державний бюджет.

Однак Тернопільській місцевій владі вигідніше підняти плату за проїзд чим продати землю на аукціоні так як цього вимагає закон і заробити 39 млн. грн.

Висновки робіть самі.

http://rada.te.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/21981.html

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 1,3705га за адресою вул. Тролейбусна,7а комунальному підприємству «Тернопільелектротранс»

7 серпня 2018

Автор: В.Л.Кібляр

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст. 12, 20, 123, 126 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 1,3705га (кад. Номер 6110100000:13:006:0056) для будівництва та обслуговування групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами за адресою вул. Тролейбусна,7а Дозволити комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (код єдрпоу 05447987) змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,3705га (кад. Номер 6110100000:13:006:0056) для будівництва та обслуговування групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражами за адресою вул. Тролейбусна,7а Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови. Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в двохмісячний термін здійснити державну реєстрацію зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.